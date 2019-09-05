Ураган "Дориан" принес к берегам Флориды килограммы кокаина

Кто-то хотел замести следы, но не смог

В американском штате Флорида волны, которые были вызваны ураганом "Дориан", вынесли на пляж 15 пакетов с кокаином.

Свертки с наркотиком стоимостью около 400 тысяч долларов заметили в городе Мельборн на пляже Парадайз Бич. На упаковках было написано "DIAMANT" ("бриллиант").

Таможенная служба США начала расследование. По предварительным данным, наркоторговцы выбросили кокаин в море, чтобы скрыть улики, однако ураган "Дориан" вынес их на берег.

Ураган "Дориан" обрушился на Флориду в среду, а до этого он бушевал на Багамских островах. Жертвами стихии стали 20 человек. Губернаторы штатов Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния ввели режим ЧС.

Видео: жители США готовятся к встрече с "чудовищем "Дориан"