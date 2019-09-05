Игорь Бутман призвал москвичей принять участие в выборах 8 сентября

Известный саксофонист считает обязательным проявить свой гражданский долг в единый день голосования

На выборах, которые пройдут в стране 8 сентября, впервые появятся цифровые участки. Как сообщили в Центризбиркоме, пока они откроются только в Москве. Всего их будет 30. Там смогут проголосовать приехавшие в столицу граждане тех регионов, где пройдут выборы губернаторов и довыборы в Госдуму. Москвичи в четверг пообщались с кандидатами в депутаты Мосгордумы, у которых остался лишь один день на то, чтобы заручиться поддержкой своих избирателей.

На несколько часов двор в Южнопортовом районе Москвы становится центром детского праздника. Здесь работают приглашенные аниматоры, вокруг обновлены площадки для игр. Малыши, очевидно, довольны, а в это время взрослые дают новые наказы своему кандидату в депутаты Мосгордумы.

"Я веду заметки и мои помощники, более 65-70% на встречах, это вопросы благоустройства дворов, вопросы жилищно-коммунальной сферы, работа дворников, уборщиц в подъездах", - сказал кандидат в депутаты Мосгордумы по 24 округу (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый) Игорь Дягилев.

Кандидаты, которые ведут активную предвыборную кампанию, признаются, в день проводят по 10-14 мероприятий. Самовыдвиженец Игорь Бускин встречается в Бабушкинском районе с избирателями и почти каждый просит его решить конкретные вопросы. Жители ведут кандидата в подъезд, где явно не достает косметического ремонта. Кандидат уверяет - каждый поступивший наказ постарается решить.

"Они реально, вот вы видели, приходят. Даже с некоторыми мы незнакомы. Вообще никогда не виделись, говорят: "Помогите". Я всегда иду навстречу. Не обещаю золотые горы, но что в моих силах - всегда помогу", - заявил кандидат в депутаты Мосгордумы по 13 округу (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский) Игорь Бускин.

В Давыдково встреча проходит после заката, но люди не расходятся. Пенсионеры благодарят кандидата и городские власти за новое помещение, в котором теперь будет размещена местная ветеранская организация. Новый наказ местных жителей касается набережной реки Сетунь, которую просят благоустроить. Самовыдвиженец Кирилл Никитин - предлагает все наказы зафиксировать письменно. Он уверен, рассматривать нужно все предложения по улучшению района от кого бы они ни исходили.

"Все здравые идеи, которые есть и будут выдвигаться жителями, и которые могут формулировать и обобщаться нашими конкурентами, они будут безусловно включены в нашу программу действий. Мы ни от каких идей, от помощи не будем отказываться по каким-то условно говоря соперническим мотивам", - сообщил кандидат в депутаты Мосгордумы по 42 округу (Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдково) Кирилл Никитин.

Впрочем, конкуренция на этих выборах в Мосгорудуму достаточно серьезная. В среднем на каждое место в московском парламенте претендует по пять человек. Всего зарегистрировано 233 кандидата и большинство - представители политических партий. Конечно, задача каждой - максимально мобилизовать своих избирателей, на это рассчитывают и в КПРФ. В четверг руководство партии провело пресс-конференцию для журналистов.

"Выборы - это, прежде всего, знания. Что мы имеем, кто что предлагает и за кого следует голосовать. Себе ботинки когда выбирают, обязательно померят, походят. Есть возможность бюллетенем исправить ситуацию, не отсиживайтесь, приходите, поддерживайте, голосуйте", - призвал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Окончательный выбор остается за москвичами. Время ознакомиться с программой каждого кандидата в своём округе еще есть. Каждый житель столицы сам принимает решение - принимать участие в голосовании или нет. Известный саксофонист Игорь Бутман уже определился.

"Надо обязательно голосовать. Надо обязательно проявить свой гражданский долг и выполнить эти действия. Потому что мы много раз говорим, что что-то у нас не так, нет демократии. Есть демократия, вот она возможность", - сказал народный артист России Игорь Бутман.

Активная предвыборная кампания продлится еще один день. В субботу - день тишины. А сами выборы депутатов Мосгордумы назначены на ближайшее воскресенье.

Пётр Вершинин. Валерия Дзгоева. Андрей Булычёв. "ТВ Центр".

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