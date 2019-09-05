Какие важные заявления сделал Путин на ВЭФ во Владивостоке

Подведены итоги второго дня форума

Важные новости в четверг продолжали поступать из Владивостока. Центральным событием второго дня работы Восточного экономического форума стала пленарная сессия, в которой принял участие Владимир Путин, а также главы многих азиатских государств. Темы для дискуссий - самые разнообразные: от обсуждения совместных проектов до вопросов глобальной безопасности. Но началось заседание с решения внутрироссийских проблем. Президент выступил с целым рядом конкретных инициатив, которые призваны сделать Дальний Восток привлекательным, в первую очередь для молодежи.

Два дня участники Восточного экономического форума призывали искать новые горизонты развития. Призыв, кажется, услышан. Дальний Восток в ожидании перемен. Медицинский кластер, Фонд для поддержки стартапов, особые условия для авиаперевозчиков. Ключевая задача, подчеркнул президент, поддержать молодежь. Люди должны почувствовать изменения уже здесь и сейчас.

Путин намеренно акцентировал внимание на внутренних вопросах, многие из которых обсуждали на прошедшем накануне заседании Госсовета. Конкретные инициативы решено воплотить в жизнь.

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"Согласен, запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредиты на покупку квартир в дальневосточном регионе всего под 2% годовых. Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке, ниже, чем по стране - под 5%. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно. И сразу хочу предупредить, что в других регионах, мы не можем сделать это по всей стране, это потеряет смысл, потому что цель этой меры - привлечь на Дальний восток людей с образованием", - сказал Путин.

Программу президент предложил запустить уже в этом году. Рассчитана она будет на пять лет. Выплаты для врачей и учителей - тоже участников государственных программ на Дальнем Востоке, по мнению президента, нужно увеличить в два раза. Развитию помогут иностранные инвестиции, собственно, для этого форум и создавался. Открыты все направления. Как пример, космодром "Восточный" и судостроительный комплекс "Звезда", который российский и индийский лидер посещали накануне.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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