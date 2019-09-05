Вдова Караченцова отказалась ставить памятник покойному мужу

Поклонники решили установить его за свой счет

Поклонники покойного актера Николая Караченцова собирают деньги, чтобы установить памятник великому артисту на Троекуровском кладбище.

Для вдовы Людмилы Поргиной эта сумма оказалась неподъемной, поэтому группа энтузиастов взялась помочь ей, пишет "Комсомольская правда". Памятник откроют 23 октября.

"Сейчас такие цены, что установить достойный памятник стоит примерно как полквартиры в Москве", - пожаловалась Поргина.

Артистка дала понять, что у ее семьи ушло очень много денег на лечение Караченцова в России и за рубежом, а ходить с протянутой рукой ей не хотелось. К счастью специалисты крупной гранитной мастерской вызвались помочь.

Как сообщает интернет-портал "Дни.ру", памятник будет очень символичным: на черном граните изобразят Караченцова в образе графа Рязанова из "Юноны и Авось", когда тот стоит на коленях. Над фигурой актера будет возвышаться корабль и мачта в виде креста.

"По бокам памятника будут установлены софиты. Постамент – в виде сцены, на которую люди будут класть цветы. Рядом – деревянные стулья, как в зрительном зале МХАТа", - добавила Поргина.

Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года. У артиста нашли рак легкого. Он не дожил сутки до своего 74-го дня рождения. Похоронили Караченцова на Троекуровском кладбище Москвы.

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