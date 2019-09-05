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Путин предупреждал США об угрозе за 2 дня до 11 сентября

21:18
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Но его слова были проигнорированы

Президент России Владимир Путин предупреждал руководство США о готовящихся 11 сентября терактах за два дня.

Это утверждает экс-аналитик ЦРУ Джордж Биби. Российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической угрозы со стороны Афганистана. Наш президент позвонил своему коллеге Джорджу Бушу-младшему, чтобы предупредить об угрозе, однако слова Путина были проигнорированы, пишет ТАСС.

По словам Биби, Путин был первым из всех иностранных лидеров, кто позвонил в Белый дом, чтобы выразить соболезнования.

11 сентября 201 года группа террористов запрещенной в России организации "Аль-Каида" захватила четыре пассажирских самолета и направила их в башни-близнецы Всемирного торгового центра Нью-Йорка и в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый разбился в штате Пенсильвания. Погибли 2977 человек.

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