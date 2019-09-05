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Умер исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон

21:45
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Причина - онкология

Умер певец и музыкант Юрий Петерсон. Ему был 71 год.

У артиста была онкология неизвестного типа, которая убила его за считанные дни. "Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его свалило", - рассказала агентству "Москва" невестка покойного Татьяна Путра.

Прощание с Петерсоном пройдет 9 сентября в морге больницы № 64 в 9:00, гражданская панихида - в 10:00 в крематории Хованского кладбища.

Юрий Петерсон - участник вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", исполнил такие культовые песни как "Идет солдат по городу" и "Снег кружится". Месяц назад, 5 августа, умер автор этих песен - композитор и лидер ВИА "Пламя" Сергей Березин, ему был 81 год.

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