Россияне передрались из-за рубашек по рублю (видео)

Покупатели ТЦ во Владикавказе устроили битву за вещи

Во Владикавказе произошла безжалостная давка во время распродажи в торговом центре. Очевидцы опубликовали в соцсетях жуткие кадры из магазина одежды.

На видео покупатели устроили настоящую битву за вещи: народ охапками и без разбора хватал всё на своем пути, пытаясь унести как можно больше из магазина. По условиям "сейла" все вещи можно было купить за один рубль - именно это и вызвало такой ажиотаж.

На кадрах видно, как люди дерутся за рубашки и платья, выдёргивая товар друг у друга из рук. Некоторые люди падают на пол, слышны крики. Другие в это время собственным телом закрывают то, что они первыми успели стащить с прилавков.

Страшное видео давки и стычек в торговом центре Владикавказа:

Как пишет URA.RU, администрация магазина изначально планировала провести акцию "одна вещь - один рубль" с 4 по 6 сентября. Однако из-за наплыва желающих и неспособности организовать порядок было принято решение отказаться от проведения акции в пятницу.

Тем временем, местные власти уже прокомментировали произошедшее. Они призвали предпринимателей в случае подобных мероприятий в первую очередь озаботиться безопасностью покупателей.

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