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Путин: нужно в целом по стране снижать ставку по ипотеке

08:18
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Накануне президент высказался о специальной ипотечной программе для Дальнего Востока

В столице Приморья заключительный день Восточного экономического форума.  В пятницу на полях саммита Владимир Путин проводит встречу с общественностью региона. В ней участвуют более 70 представителей различных общественных, профессиональных и молодежных объединений, а также предприниматели, врачи, учителя.
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Главная тема, которую президент накануне обозначил в своем выступлении на пленарном заседании - развитие Дальнего Востока.

Форум заканчивается, как вы знаете, мне кажется, что работа его идет на пользу региону - в целом Дальнему Востоку и Приморскому краю. Мы начали с 2012 года, когда провели здесь крупное мероприятие АТЭС, как вы помните. Такие форумы, как ВЭФ, создают дополнительные условия, привлекают инвестиции", - рассказал Путин.

Глава государства вновь  затронул тему реализации пилотного проекта с 2-процентной ипотекой для молодежи на Дальнем Востоке. Путин рассчитывает, что "будет падать ставка по ипотеке в целом по стране, и в какой-то момент это может просто перестать быть таким актуальным". "Вот к чему надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом", - приводит слова российского лидера ТАСС.

Накануне во время пленарной сессии форума Владимир Путин выступил с целым рядом  инициатив, направленных на повышение привлекательности Дальнего Востока, в первую очередь, для молодежи и квалифицированных специалистов.

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