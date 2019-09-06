Как будет развиваться Дальний Восток?

Предварительные итоги Восточного экономического форума обсудили в программе "События. 25-й час"

Какие способы намерены задействовать российские власти для развития приоритетных направлений на Дальнем Востоке? Существуют ли сегодня международные проекты, которые способны заинтересовать азиатских партнеров Москвы? И какие перспективы для России открывает сотрудничество с другими странами в этом регионе?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов.

"Сейчас мы сами создаем инфраструктуру, новые логистические центры, новые точки роста и уже потом на эти точки роста смогут прийти зарубежные партнеры", - отметил он.

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