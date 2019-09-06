Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами

Эти специалисты зарабатывают не менее 80 тысяч в месяц

Роструд перечислил направления, где работники получают больше 80 тысяч рублей в месяц. Речь идет о сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.

Как уточняется, высокую зарплату в этих сферах выплачивают машинистам бульдозера, водителям грузового транспорта, механикам по ремонту транспорта, инженерам, электрогазосварщикам, прорабам и начальникам участков в строительстве.

Встречаются также вакансии с зарплатой 300-400 тысяч рублей в месяц. Такие деньги предлагают пилотам и капитанам. На 200 тысяч могут рассчитывать машинисты горных выемочных машин, передает РИА Новости.

Ранее компания "Сбербанк страхование жизни" установила, что россияне сочли достойной зарплату в 66 тысяч рублей. "Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на достойном уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее", - говорилось в исследовании.