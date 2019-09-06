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Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами

08:21
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Эти специалисты зарабатывают не менее 80 тысяч в месяц

Роструд перечислил направления, где работники получают больше 80 тысяч рублей в месяц. Речь идет о сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности. 
12% россиян получают зарплату свыше 75 тысяч рублей

Как уточняется, высокую зарплату в этих сферах выплачивают машинистам бульдозера, водителям грузового транспорта, механикам по ремонту транспорта, инженерам, электрогазосварщикам, прорабам и начальникам участков в строительстве. 

Встречаются также вакансии с зарплатой 300-400 тысяч рублей в месяц. Такие деньги предлагают пилотам и капитанам. На 200 тысяч могут рассчитывать машинисты горных выемочных машин, передает РИА Новости

Ранее компания "Сбербанк страхование жизни" установила, что россияне сочли достойной зарплату в 66 тысяч рублей. "Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на достойном уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее", - говорилось в исследовании. 

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