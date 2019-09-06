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И снова жара: москвичам вернули солнце

08:20
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Дожди уходят из столицы

Теплая и даже жаркая погода снова радует москвичей. Облака и дожди уходят из столицы – кажется, что продолжается лето.
Лето вернулось: москвичам пообещали курортный сезон

Гидрометцентр прогнозирует на 6 сентября переменную облачность, местами небольшой кратковременный дождь – и до +24 градусов выше ноля. Ночью температура, правда, опустится до 11 градусов тепла.  Атмосферное давление в столице - около 750 мм ртутного столба, ветер слабый,  2–7 м/с.

В Подмосковье столбики термометров поднимутся до +25 градусов, ночью опустятся до +8. И тепло будет радовать жителей региона еще долго. Как ранее пояснил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, это все следствие глобального потепления, напоминают "Известия". Зимы в России становятся короче.

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