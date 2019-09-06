Зеленского срочно вызвали в Крым

Президента Украины ждут неожиданные открытия

Президенту Украины предложили посетить Крым и пообщаться с жителями полуострова – чтобы понять, наконец, что это российский регион. Такой совет дал Владимиру Зеленскому глава Крыма Сергей Аксенов – после того, как украинский лидер вновь заговорил о "возвращении" полуострова в состав Незалежной.

По словам Аксенова, у Зеленских есть квартира в Ялте – так что проблем с размещением не будет.

"Всем украинским политикам следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет. Чем быстрее они к этому придут – тем легче будет Украине и нам. Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте - давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите – хотят ли они назад в Украину, и примите ответ", - сказал глава республики в эфире телеканала "Крым24".

Аскенов еще раз подчеркнул, что в 2014 году крымчане на референдуме сделали свой выбор. Что же касается приглашения Зеленского на полуостров – то, конечно, вопрос предварительно следует согласовать с российским МИДом.

Президент Украины вспомнил о "крымском вопросе" в своем выступлении перед депутатами Верховной рады. Зеленский заявил, что перед народными избранниками в Незалежной стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".