Секрет американского двигателя: задержанного в Италии россиянина сочли шпионом

Ордер на его арест выдали США

Американские власти подозревают россиянина Александра Коршунова в краже коммерческих секретов американской авиастроительной компании GE Aviation. Коршунова, работающего директором по развитию бизнеса в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), задержали 30 августа в аэропорту Неаполя.

Вместе с россиянином по этому делу проходит итальянец Паоло Бьянки, который раньше занимал руководящую должность на дочернем предприятии GE Aviation, а потом перешел на работу в фирму Aernova.

По данным Минюста США, Aernova и компания "ОДК-Авиадвигатель", входящая в структуру ОДК, заключили контракт о консалтинговых услугах. Паоло Бьянки от имени Александра Коршунова нанимал действующих и бывших сотрудников "дочки" GE Aviation для консультационных работ. Эти сотрудники должны были оценить конструкцию существующих редукторов для двигателей ПД-14 и предложить варианты их улучшения.

Американские власти считают, что полученные данные Коршунов, якобы занимавшийся экономическим шпионажем, хотел использовать при создании перспективного гражданского двигателя большой тяги ПД-35. Этот двигатель разрабатывают в "ОДК-Авиадвигатель".

Ранее российский МИД осудил задержание Коршунова, назвав это примером недобросовестной конкуренции со стороны американцев.

Добавим, что двигатели семейства ПД устанавливают на самолеты МС-21, Ту-214, Ил-96-300 и Ил-96-400Т.