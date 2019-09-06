"Начинаю уставать": молодой любовник Бабкиной шокировал признанием

Артист отправился в Удмуртию

39-летний Евгений Горшечков (Гор) улетел на гастроли в Ижевск и сделал несколько странных заявлений в соцсети.

Артист выложил в Instagram селфи, где он стоит в костюме с бабочкой на фоне деревьев. "Уйду в лес! Но красиво!" - написал Гор, чем озадачил некоторых своих подписчиков.

Одна из подруг попросила его не уходить со сцены. "Я правда начинаю уставать. Старый стал", - ответил ей любовник 69-летней Надежды Бабкиной.

- Что за красавчик, забираю.

- Пушистик.

- Предоставляю, как красиво ты будешь кричать "Аааууууу!"

Напомним, Надежда Бабкина и Евгений Гор познакомились в 2003 году. Свои отношения они официально не оформляли. Евгений закончил Удмуртский государственный университет и работал преподавателем английского языка. В 2002 году мужчина получил диплом в студии эстрадного вокала и начал выступать.