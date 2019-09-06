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"Икона освободительного движения": Роберт Мугабе скончался на 96 году жизни

09:16
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Экс-президент умер в Сингапуре

На 96-м году жизни скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Низложенный новой властью страны правитель умер в изгнании – в одной из больниц Сингапура, в окружении своих близких.
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Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в 1980-м году. Спустя семь лет он упразднил эту должность и назначил себя президентом, этот пост Мугабе занимал 30 лет. В ноябре 2017-го в результате военного переворота его отстранили от власти и поместили под домашний арест. Зимбабвийскому лидеру пришлось уйти  в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт", пишет "Газета.ру".

Новая власть, тем не менее, теперь решила отметить заслуги экс-президента. Действующий глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал Роберта Мугабе "иконой освободительного движения, панафриканистом, который посвятил свою жизнь эмансипации и раскрепощению своего народа". Зимбабвийский лидер пообещал, что вклад его предшественника в историю нации и континента никогда не будет забыт.

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