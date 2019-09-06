Путин назвал эталон красоты

Такого чуда президент нигде не видел

Владимир Путин не видел ничего красивее Камчатки. Президент России признался в этом на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, которая проходит в рамках Восточного экономического форума.

"Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка", - выразил свое восхищение президент.

Владимир Путин выслушал рассказ одного из участников встречи - вулканолога, основателя камчатского культурно-просветительского центра "Вулканариум" Сергея Самойленко. Он попросил президента поддержать камчатский музей вулканов. Глава государства помощь пообещал.

"Мы не забудем ваше учреждение, ваш музей, и по линии РГО (Российского географического общества) есть возможность поддержать, так что сделаем либо так, либо так. Ну а системно - повторяю, правительство готовит соответствующие направления и перечень проектов", - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что его собеседнику можно позавидовать. "Вы делаете правильное дело и в то же время это ваша специальность. Это не так часто встречающееся совпадение", - приводит слова российского лидера РИА Новости.