Два российских истребителя Су-34 столкнулись в небе

Пилоты потеряли визуальный контакт
Два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись во время тренировочного полета в Липецкой области.
Как уточняет РЕН ТВ, один из самолетов ударил крылом по кабине другого. При попытке разлететься боевые машины столкнулись еще раз. В двигатель одного Су-34 попали обломки.
Пилоты посадили самолеты, несмотря на повреждения. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, ЧП произошло из-за "потери визуального контакта" между пилотами.
Первый самолет получили серьезные повреждения кабины, двигателя и фюзеляжа, а у второго оторвало часть крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.
Поврежденные машины принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.
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