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Два российских истребителя Су-34 столкнулись в небе

09:41
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Пилоты потеряли визуальный контакт

Два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись во время тренировочного полета в Липецкой области.  
Появилось видео с места крушения Ми-8

Как уточняет РЕН ТВ, один из самолетов ударил крылом по кабине другого. При попытке разлететься боевые машины столкнулись еще раз. В двигатель одного Су-34 попали обломки. 

Пилоты посадили самолеты, несмотря на повреждения. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, ЧП произошло из-за "потери визуального контакта" между пилотами. 

Первый самолет получили серьезные повреждения кабины, двигателя и фюзеляжа, а у второго оторвало часть крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.  

Поврежденные машины принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

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