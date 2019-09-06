Два российских истребителя Су-34 столкнулись в небе

Пилоты потеряли визуальный контакт

Два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись во время тренировочного полета в Липецкой области.

Как уточняет РЕН ТВ, один из самолетов ударил крылом по кабине другого. При попытке разлететься боевые машины столкнулись еще раз. В двигатель одного Су-34 попали обломки.

Пилоты посадили самолеты, несмотря на повреждения. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, ЧП произошло из-за "потери визуального контакта" между пилотами.

Первый самолет получили серьезные повреждения кабины, двигателя и фюзеляжа, а у второго оторвало часть крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Поврежденные машины принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.