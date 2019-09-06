Путин выступил за смягчение наказания по экономическим статьям

Президент высказался за смягчение ответственности и условий содержания до суда обвиняемых по "экономическим" статьям УК России

Развитие медицины и спорта на Дальнем Востоке, смягчение ставок по ипотеке, субсидирование авиаперелетов - эти и другие темы обсуждались в пятницу во Владивостоке. В завершающий день работы экономического форума Владимир Путин встретился с представителями общественности. И ответил на самые важные вопросы граждан.

Когда-то в 2012 саммит АТЭС во Владивостоке стал мощным драйвером развития региона. Кампус Дальневосточного федерального университета, знаменитые мосты, дороги. Теперь задача Восточного экономического форума - привлечь инвестиции. Во время пленарного заседания и прошедшего госсовета Владимир Путин поставил чёткую задачу: перемены люди должны почувствовать уже здесь и сейчас.

Предельно откровенный разговор с президентом. В зале - представители общественности Дальнего Востока. Очень много молодых лиц. Как раз для них предназначена программа ипотечного кредитования под 2%, которая на Дальнем Востоке должна заработать уже в этом году.

"2% - это в два с лишним раза ниже инфляции. То есть это абсолютно затратное для государства мероприятие. Но на сегодняшний день мы можем ее распространить на молодых людей только Дальнего Востока, имея в виду крайнюю необходимость и заинтересованность государства в том, чтобы здесь сохранять людей, поддерживать молодые семьи, способствовать тому, чтобы здесь был хороший кадровый потенциал, ну это базовая основа просто. Нам нужно стремиться, чтобы в целом снижать ипотечную ставку", - отметил Путин.

Сегодня ипотеку можно погасить за счёт материнского капитала. Один из участников встречи предложил президенту подумать над расширением возможностей использования этих средств.

"Я прекрасно даю себе отчет в том, что важная составляющая жизни семей - всё, что связано с инфраструктурой – отопление, водоснабжение, водоотведение, Важно, чтобы эти деньги, знаете, у нас же очень много проблеем в системе ЖКХ, чтобы у людей не стырили эти деньги. Ну давайте мы подумаем вместе, не спеша", - рассказал Путин.

Ещё одна форма поддержки многодетных семей - предоставление земельных участков. Но и здесь не обходится без проблем. Землю зачастую выделяют там, где нет коммуникаций. Ни проехать - ни пройти.

Дальний Восток сегодня - центр притяжения молодёжи. Только в федеральном университете обучается 21 тысяча студентов. Образование соответствует всем мировым стандартам. Местные жители жалуются президенту: не могут попасть на бюджетные места, конкуренция слишком высокая.

"У нас количество студентов в основных наших образовательных центрах в европейской части превышает потребности этих регионов, в том числе и за счет людей, приезжающих с Дальнего Востока. Вот приехали, поучились, потом мало кто сюда возвращается. Нам нужно создать условия, в том числе с помощью расширения бюджетных средств, либо с помощью квотирования, либо с помощью работодателей будущих - создать условия, чтобы здесь, на месте, люди могли получить соответствующее образование и причем нужного качества и уровня", - отметил Путин.

На Дальнем Востоке по поручению президента должны создать фонд для поддержки стартапов. Деньги бюджетом предусмотрены и на медицинский кластер, где смогут работать иностранные компании и специалисты.

При этом кластеры, отметил президент, не решат проблему доступности медицины. Совсем недавно вышел список поручений по модернизации первичного звена, рассказывает Путин медикам из Забайкалья, которые спросили о повышении зарплат. Зашла речь и проблеме дорогих авиабилетов. На это Путин обращал внимание во время прошедшего Госсовета, вот и теперь предложил ещё раз все посчитать.

В программу субсидирования президенту предложили включить перелеты детей-инвалидов, сейчас они зачастую вынуждены добираться до места лечения на поезде. Участник встречи из Колымы, жалуясь на незаконных золотодобытчиков, пригласил президента на прииск.

Рыбаки пожаловались президенту на излишнее бюрократическое давление вплоть до уголовной ответственности за предпринимательство. "Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей. Есть другие формы: это и подписка о невыезде, и домашний арест, и так далее", - сказал Путин.

Дальний Восток - это ещё и место где, когда-то гремела Русско-Японская война. На приграничных территориях очень много захоронений и памятников. В той же Манчжурии - ныне регионе Китая - состояние их, жалуются эксперты, ужасающее.

"Я не думаю, что мы с Китаем не договоримся. Просто деньги не выделили. Я не вижу проблем, чтобы этот вопрос с китайцами решить, не только кстати высоком уровне, но даже на региональном можно было бы это сделать", - отметил Путин.

Заинтересовался президент и судьбой православного храма-памятника в Шэньяне. Когда-то здесь было военное кладбище, на котором покоятся 60 тысяч русских воинов. Сейчас вокруг плотная застройка. В следующем году на Сахалине проведут студенческий слёт, посвящённый годовщине окончания Второй мировой войны. Организаторы уже пригласили президента его посетить.

Матвей Шестаков, Михаил Фёдоров, Сергей Ким, "ТВ Центр", Владивосток.