Почему США выгоден жесткий вариант "развода" Британии с ЕС

Британия на грани серьезного кризиса

Призыв американского конгресса к Дональду Трампу ввести санкции против Москвы после несанкционированных митингов - это вмешательство в российские выборы. Об этом заявил в пятницу глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. В отношении своих европейских союзников Соединенные Штаты тоже не церемонятся. Чего стоят только заявления вице-президента Майка Пенса о торговом соглашении с Британией после выхода из ЕС.

Американскому высокому гостю Борис Джонсон очень рад. "Брекзит" вот-вот похоронит его карьеру, и визит вице-президента США - спасительная соломинка, передает "ТВ Центр". Майк Пенс рад стараться.

"Мы искренне верим, что Великобритания находится на грани того, что ваш новый премьер-министр Борис Джонсон назвал новым золотым веком. США поддерживают решение Соединенного Королевства о выходе из Европейского союза. И президент Трамп попросил меня передать, что Америка готова, хочет и может заключить соглашение о свободной торговле с Великобританией сразу после "Брекзита", - сказал Пенс.

Звучит впечатляюще, вот только в реальности Британия на грани вовсе не золотого века, а масштабнейшего политического кризиса. И США это на руку. Вашингтону вообще очень выгоден именно жесткий вариант развода Лондона с Брюсселем. Так американцы чужими руками ослабят конкурентов. Причем, одним выстрелом сразу двух зайцев: и Соединенное Королевство, и ЕС. Соглашение же о свободной торговле позволит США хорошо заработать - и не только на американской хлорированной курице.

"Соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством может увеличить объем торговли между нашими двумя странами в три или четыре раза, и мы будем работать над этим соглашением. Когда вы будете готовы, мы тоже будем готовы", - отметил Пенс.

Готов Вашингтон заработать больше и на Украине. Сенаторам Рональду Джонсону и Кристоферу Мерфи пришлось даже поманить Владимира Зеленского морковкой в виде предоставления Киеву военной помощи, чтобы под шумок продавить поставки американского сжиженного газа. Того самого, что в разы дороже российского. Глава Незалежной - популист известный, а потому переговоры с заокеанскими законодателями, естественно, назвал большим достижением.

"Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Спасибо за активную позицию по вопросу военной помощи. Нам удалось найти общий язык, и, надеюсь, объемы этой помощи будут расти", - отметил Зеленский.

Горький пряник покорным, остальным - кнут. Классическая для США внешнеполитическая схема. Дональд Трамп в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном по сути подорвал и без того слабую надежду на спасение ядерной сделки по Ирану. Заявил, что не планирует отмены санкций против Исламской республики. Тегеран же в ответ приступает к очередному сокращению своих обязательств.

"Наши европейские партнеры должны были сделать что-то, чтобы спасти международное ядерное соглашение. Этого не произошло, и у Ирана развязаны руки. США не только сами нарушили условия сделки, но и других заставляет поступать так же, угрожая ограничениями. Это нарушение норм и морали международного права", - сказал Джавад Зариф.

Новые санкции в Вашингтоне предлагают ввести и против России. Причина удивительная. Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол просят Дональда Трампа наказать Россию за нарушение прав человека в ходе московских протестов. Это притом, что американские протесты разгоняют куда более жестко. В законе США, например, черным по белому прописано: полицейские могут открывать по людям огонь. Но бревна в своем глазу господа законодатели предпочитают не замечать.

Относительно здравый подход Дональда Трампа к выстраиванию отношений с Москвой по-прежнему в центре нападок американского истеблишмента. На сей раз президента США ругают за то, что он взял почти 800 миллионов долларов из программы по военно-политическому сдерживанию России, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой. Демократы усиленно изображают возмущение и очень надеются, что это снизит рейтинг главы государства.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".