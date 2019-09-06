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Траты на свадьбу Собчак и Богомолова оценили в 16 миллионов рублей

10:02
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Мероприятие состоится 13 сентября в центре Москвы

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов позвали на свадьбу около 300 гостей. Пара уже спланировала развлекательную программу, однако детали пока держат в секрете. 
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"Комсомольская правда" пишет, что гости получили приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова. Правда, о месте торжества и банкета люди узнают только утром 13 сентября.  

Ранее сообщалось, что пара намерена отметить свадьбу в Петровском пассаже в центре Москвы. 

"В том заведении, где у Ксении будет банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг - 40 тысяч на человека, - сообщил генеральный директор концертного агентства "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов. - С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу". По его словам, за декор зала и услуги флориста со звезд попросят еще как минимум четыре миллиона рублей.  

Издание пишет со ссылкой на окружение Собчак, что она уже пару месяцев рекламирует спонсоров ее торжества в соцсети, поэтому опустошать свой кошелек ей не придется. 

Ранее актер Станислав Садальский назвал свадьбу Собчак и Богомолова "главным гламурным событием сентября". Он также подхватил слух о том, что телеведущая, которая недавно рассталась с актером Максимом Виторганом, ждет ребенка от режиссера. 

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