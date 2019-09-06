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Банки-банкроты обобрали российских пенсионеров

10:00
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Граждане старше 60 лет оказались главными вкладчиками

Главными клиентами обанкротившихся банков в России оказались пенсионеры. Агентство страхования вкладов выяснило, что самые крупные суммы в этих финансовых учреждениях хранили люди старше 60 лет.
Предпенсионеры могут получить дополнительное образование

АСВ изучило обязательства 90 "прогоревших" банков перед 1,6 миллиона клиентов. Выяснилось, что возраст большинства вкладчиков - от 25 до 50 лет. Однако клиенты старшей возрастной группы – старше 60 лет – хранили в этих учреждениях гораздо большие суммы.  В среднем их вклады составляли 455 тысяч рублей.

Как известно, страхование распространяется на суммы до 1,4 миллиона рублей. И среди пенсионеров нашлось больше всего клиентов, чьи вклады превысили этот предел. По данным АСВ, к счастью, превышение было не особенно большим – около 100 тысяч рублей, пишут "Ведомости".

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