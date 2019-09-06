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На Украине призвали запугать Россию "ракетами с камушками"

11:59
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Депутат Киевсовета посетовал, что Украина не обладает ядерным арсеналом

Оригинальный способ запугать Россию придумали на Украине. Депутат Киевсовета призвал власти использовать для этого старую космическую ракету, которая могла бы долететь до Москвы.
Названо место атаки на Россию со стороны Украины

При этом оговорился - поскольку ядерного арсенала у страны нет, а обычные снаряды имеют слишком малую дальность полета, придется обойтись подручными средствами. А именно - начинить имеющуюся боеголовку камушками и динамитом, передает "Газета.Ru".

Что дальше делать с чудом инженерной техники - нанести удар или ограничиться демонстрацией - народный избранник не уточнил. Но выразил уверенность, что для акта устрашения Москвы этого будет более чем достаточно.

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