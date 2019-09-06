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Собянин прокомментировал создание системы электронного голосования в Москве

11:58
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Перед разработчиками системы электронного голосования стояла сложнейшая технологическая задача, отметил мэр столицы

В Москве в пятницу стартовала Международная научно-практическая конференция "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В торжественном открытии принял участие Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

В рамках мероприятия участники ознакомятся с новациями в проведении выборов в нашей стране. На конференцию приглашены руководители и эксперты профильных организаций из 32 стран. Ведущие российские IT-компании представят им технологические решения в области электоральных процедур.

Комментируя создание системы электронного голосования в Москве, Сергей Собянин подчеркнул, что перед разработчиками стояла сложнейшая задача.

"Для электронного голосования избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство, достаточно обычного компьютера или смартфона. Подтверждение учётной записи на портале mos.ru и онлайн-заявки на участие в электронном голосовании. После того, как избиратель проголосует, специальная программа разорвёт связь между ним и его голосом", - рассказал Собянин.

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