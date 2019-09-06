Кокорина и Мамаева досрочно освободили из колонии

Начальник колонии предоставил футболистам положительную характеристику

Суд в Белгородской области в пятницу постановил освободить условно-досрочно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены смогут покинуть колонию через 10 дней после вступления решения в законную силу.

По данным РИА Новости, рассмотрение ходатайства об УДО прошло в выездном формате на территории ФКУ ИК-4 УФСИН по Белгородской области. Находящиеся в заключении футболисты получили положительные характеристики от руководства колонии.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий устроили драку в центре Москвы в октябре прошлого года. Кокорин и Мамаев получили год и пять месяцев и полтора года колонии соответственно.