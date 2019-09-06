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Сотрудник столичной "Пятерочки" отправил в кому похитителя водки

10:23
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Горячего на руку администратора задержали

Администратора магазина "Пятерочка" задержали в Москве за избиение мужчины, который пытался украсть бутылку водки.  
Задушенного в подмосковном магазине покупателя сгубила подозрительность

Инцидент произошел вечером 5 сентября на улице Дубнинская в районе Восточное Дегунино на севере столицы. Администратор магазина пустил в ход кулаки, когда заметил попытку воровства.

Пострадавший получил перелом сводов и основания черепа. Он впал в кому в больнице, передает РИА Новости

В отношении задержанного завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.  

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