Сотрудник столичной "Пятерочки" отправил в кому похитителя водки

Горячего на руку администратора задержали

Администратора магазина "Пятерочка" задержали в Москве за избиение мужчины, который пытался украсть бутылку водки.

Инцидент произошел вечером 5 сентября на улице Дубнинская в районе Восточное Дегунино на севере столицы. Администратор магазина пустил в ход кулаки, когда заметил попытку воровства.

Пострадавший получил перелом сводов и основания черепа. Он впал в кому в больнице, передает РИА Новости.

В отношении задержанного завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.