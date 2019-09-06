Европу научат бороться с русскими и американцами

США и Россия – главные противники

Сделать Европу снова великой обещает будущий глава Евросовета Шарль Мишель. Для этого, по словам политика, сейчас исполняющего обязанности премьера Бельгии, Брюсселю надо уверенно и решительно противостоять Москве, Вашингтону и Пекину.

Евросоюз должен играть лидирующую роль на мировой арене, уверен Шарль Мишель. Будущий глава Евросовета, который вступит в должность 1 декабря, подчеркивает - если ЕС не сможет этого сделать, это сделают другие.

"Евросоюз должен действовать уверенно и решительно, чтобы не пасть жертвой торговых войн президента США Дональда Трампа, чтобы защищать интересы и ценности против все более решительного Китая и чтобы противостоять растущим вызовам безопасности со стороны России", - заявил Мишель. И тут же добавил, что при этом Вашингтон останется "самым сильным партнером Евросоюза", пишет газета Politico.