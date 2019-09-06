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Вайкуле попала в скандал из-за "свинского" поведения на концерте

10:50
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Артистку обвинили в неуважении к своей стране

Латвийская журналистка Элита Вейдемане обрушилась с критикой на певицу Лайму Вайкуле, которая 31 августа на концерте в Юрмале пела и говорила в основном на русском языке. 
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Элита Вейдемане заявила, что артистка "опустилась до уровня национальных аборигенов", когда поприветствовала слушателей на русском языке. По словам журналистки, многие латыши с возмущением покинули концерт. 

Вейдемане отметила, что владение иностранными языками является большим преимуществом. "Есть только некоторые этические правила, чтобы ситуация с использованием языка не стала свинской. Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь - латышский. <…> Это просто вопрос уважения, и все", - говорится в ее статье в газете Neatkarīga.

Отметим, что 40% жителей Латвии говорят на русском языке, который там имеет статус иностранного. 

В последнее время Вайкуле часто попадала в новостные сводки. Артистка весело проводила время со своей подругой Аллой Пугачевой, которая вместе с семьей отдыхает на Рижском взморье. 

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