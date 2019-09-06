Вайкуле попала в скандал из-за "свинского" поведения на концерте

Артистку обвинили в неуважении к своей стране
Латвийская журналистка Элита Вейдемане обрушилась с критикой на певицу Лайму Вайкуле, которая 31 августа на концерте в Юрмале пела и говорила в основном на русском языке.
Элита Вейдемане заявила, что артистка "опустилась до уровня национальных аборигенов", когда поприветствовала слушателей на русском языке. По словам журналистки, многие латыши с возмущением покинули концерт.
Вейдемане отметила, что владение иностранными языками является большим преимуществом. "Есть только некоторые этические правила, чтобы ситуация с использованием языка не стала свинской. Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь - латышский. <…> Это просто вопрос уважения, и все", - говорится в ее статье в газете Neatkarīga.
Отметим, что 40% жителей Латвии говорят на русском языке, который там имеет статус иностранного.
В последнее время Вайкуле часто попадала в новостные сводки. Артистка весело проводила время со своей подругой Аллой Пугачевой, которая вместе с семьей отдыхает на Рижском взморье.
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