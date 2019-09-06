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Видео с обнаженным Зеленским шокировало украинцев

10:52
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Президент предстал в нем в чем мать родила

На Украине обсуждают видео с Владимиром Зеленским, в котором он запечатлен абсолютно голым. Ролик был снят еще в 2010 году, однако пользователи соцсетей обратили на него внимание только сейчас.

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Речь идет о пародии студии "Квартал 95" на песню NIKITA "Веревки". В ней будущий глава государства предстал в чем мать родила и спел о пользе диеты. Само видео снимали в одном продуктовых супермаркетов. Кроме Зеленского в ролике абсолютно голыми снялись и другие участники студии.

Участие Владимира Зеленского, который в 2010 году вряд ли думал о том, что когда-то станет президентом Украины, страшно возмутило украинцев. Они сочли такое поведение недостойным, пишут Дни.ру.

"Украинцы, конечно, знают, что вы живете в стране-шапито, но чтобы выбрать ТАКОЕ", – возмутился блогер Кожа да Костя.

"О боже, что это было. Мои глаза", - сокрушается Вероника Волкова. "Соболезную Украине", - продолжает Олег Архипов.

"И это он представляет нас на международной арене? Это позор для Украины", - хватается за голову Олег Бондаренко.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов его поддержали более 73% украинцев. За Петра Порошенко проголосовали лишь 24,5% избирателей.

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