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Суд подтвердил досрочное освобождение Кокорина и Мамаева

10:52
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Решение должно вступить в силу через 10 дней

Александр Кокорин и Павел Мамаев свободны. В пятницу утром суд одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении спортсменов, а также брата Кокорина Кирилла. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда в Белгородской области.
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Выездное заседание проходило в закрытом режиме - прямо в здании исправительного учреждения Белгородской области, где осужденные отбывали наказание.

Через 10 дней, когда решение суда официально вступит в силу, футболисты смогут вернуться домой. И в колонии, и в службе исполнения наказаний уверены - Кокорин и Мамаев заслужили освобождение, так как зарекомендовали себя с лучшей стороны и внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни.

Напомним, скандально известные спортсмены были осуждены по делу о двух драках в центре Москвы, которые произошли 8 октября прошлого года. Без УДО их срок заключения заканчивался в декабре.

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