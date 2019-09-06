Суд подтвердил досрочное освобождение Кокорина и Мамаева

Решение должно вступить в силу через 10 дней

Александр Кокорин и Павел Мамаев свободны. В пятницу утром суд одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении спортсменов, а также брата Кокорина Кирилла. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда в Белгородской области.

Выездное заседание проходило в закрытом режиме - прямо в здании исправительного учреждения Белгородской области, где осужденные отбывали наказание.

Через 10 дней, когда решение суда официально вступит в силу, футболисты смогут вернуться домой. И в колонии, и в службе исполнения наказаний уверены - Кокорин и Мамаев заслужили освобождение, так как зарекомендовали себя с лучшей стороны и внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни.

Напомним, скандально известные спортсмены были осуждены по делу о двух драках в центре Москвы, которые произошли 8 октября прошлого года. Без УДО их срок заключения заканчивался в декабре.