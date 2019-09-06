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Сенцова на Вышинского? Стали известны кандидаты на обмен задержанными

11:14
  • пятница
  • 06 сентября 2019

В список до 7 сентября могут внести изменения

Обмен задержанными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября. В списки на выдачу Киеву включены 24 моряка, арестованные после инцидента в Керченском проливе. В перечне фамилии еще 11 осужденных, среди них и режиссер Олег Сенцов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
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По данным инсайдера, Украина, в свою очередь, намеревалась выдать России обвиняемого в госизмене главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. В украинском списке также свидетель по делу крушения рейса MH17 Владимир Цемах, а также осужденные за госизмену бывшие военнослужащие ВСУ Максим Одинцов и Александр Баранов.  С Вышинским вопрос пока неясен – он ранее заявлял, что намерен добиться оправдания в украинском суде и на обмен не согласен.

Как сообщает агентство, выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных в России за участие в боевых действиях в Чечне, под вопросом. Владимир Путин ранее отметил, что у Москвы в отношении обмена этих лиц особая позиция. Также неизвестно пока, как решится судьба двух сотрудников СБУ, которых обвиняют в руководстве действиями трех украинских кораблей во время "керченского инцидента".

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