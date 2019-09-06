Названа дата выхода Кокорина и Мамаева на свободу

Футболистов отпустят через 10 дней, если решение об УДО не оспорят

Белгородский областной суд в пятницу удовлетворил прошения братьев Кокориных и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Эту информацию подтвердили представители суда и защита футболистов.

Заседание суда проходило в исправительной колонии №4 Белгородской области. Ходатайства слушались в закрытом режиме. Сперва суд решил освободить по УДО Александра и Кирилла Кокориных, затем положительное решение было принято по прошению Павла Мамаева.

Ожидается, что стены колонии все трое покинут уже 17 сентября. Их должны освободить через 10 дней, если решение суда не будет обжаловано, сообщила РИА Новости адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова. Прокуратура уже заявила, что не будет этого делать.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года избили в центре столицы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. В тот же день они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". 13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима. А Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам лишения свободы.