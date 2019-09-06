"Настоящие дельфинята": пляжное видео Галкина с детьми вызвало фурор

Лиза и Гарри показали папе целое шоу

Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором его дети Елизавета и Гарри плещутся в море, соревнуясь друг с другой в умении делать акробатические трюки.

"Морская радость", - подписал Галкин видео, сделанное на Рижском взморье. Елизавета и Гарри в восторге от теплой водички. Малыши показывают папе, как они умеют стоять на руках, кувыркаться под водой и делать колесо. Они постоянно перебивают друг друга в борьбе за отцовское внимание. "Фантастика!" – нахваливает их Галкин.

"Это лучше, чем в бассейне", - говорит под конец видео Елизавета. Телеведущий с ней охотно соглашается и выключает камеру, чтобы присоединиться к детям.

Интернет-пользователи принялись нахваливать милых детишек и заботливого отца.

- Пусть наслаждаются по полной, пока не начались школьные будни. Прекрасное время жизни, - написала певица Анита Цой.

- Какие же они искренние, неизбалованные, замечательные дети.

- Настоящие дельфинята.

- Макс, молодец, с детьми занимаешься постоянно.

- Папочка молодец! Наслаждайтесь общением с детками, в этом возрасте они такие милые!

- Цирк дю солей отдыхает.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин уже не первый месяц отдыхают в Латвии. Телеведущий регулярно выкладывает забавные видео с детьми и женой.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: "Аллу почему не берете?" Галкин с детьми умилил народ