"Настоящие дельфинята": пляжное видео Галкина с детьми вызвало фурор

Лиза и Гарри показали папе целое шоу
Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором его дети Елизавета и Гарри плещутся в море, соревнуясь друг с другой в умении делать акробатические трюки.
"Морская радость", - подписал Галкин видео, сделанное на Рижском взморье. Елизавета и Гарри в восторге от теплой водички. Малыши показывают папе, как они умеют стоять на руках, кувыркаться под водой и делать колесо. Они постоянно перебивают друг друга в борьбе за отцовское внимание. "Фантастика!" – нахваливает их Галкин.
"Это лучше, чем в бассейне", - говорит под конец видео Елизавета. Телеведущий с ней охотно соглашается и выключает камеру, чтобы присоединиться к детям.
Интернет-пользователи принялись нахваливать милых детишек и заботливого отца.
- Пусть наслаждаются по полной, пока не начались школьные будни. Прекрасное время жизни, - написала певица Анита Цой.
- Какие же они искренние, неизбалованные, замечательные дети.
- Настоящие дельфинята.
- Макс, молодец, с детьми занимаешься постоянно.
- Папочка молодец! Наслаждайтесь общением с детками, в этом возрасте они такие милые!
- Цирк дю солей отдыхает.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин уже не первый месяц отдыхают в Латвии. Телеведущий регулярно выкладывает забавные видео с детьми и женой.
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