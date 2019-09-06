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КВН ушел к новому хозяину

11:36
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Доли прежних владельцев снизились

Александр Масляков-младший стал основным владельцем творческого объединения "АМИК". Этому объединению принадлежит популярный "Клуб веселых и находчивых" (КВН).
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До сих пор 51% "АМИК" принадлежал его основателю - Александру Васильевичу Маслякову Остальными 49% владела его супруга Светлана.

Старший Масляков создал "АМИК" в марте 1990 года. Этот творческий коллектив объединил молодых сотрудников Редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Эта компания стала выпускать передачу "КВН". Александру Васильевичу 77 лет. Он был соведущим, а затем ведущим "КВН" в 1960-х годах. Он же ведет программу с момента ее возрождения в 1980-х.

Теперь же владельцем "АМИК" стал его сын, 39-летний Александр Александрович. Ему принадлежит 50% компании. Доли его родителей снизились:  25,5% у отца и 24,5% у матери, передает "Интерфакс".

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