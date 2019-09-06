Меган Маркл уличили в непозволительных связях

Ее поведение обеспокоило Букингемский дворец

Супруга принца Гарри в очередной раз нарушила правила королевской семьи. Как оказалась, бывшая актриса продолжает сотрудничать с юристом, агентом и бизнес-менеджером, с которыми она работала в Голливуде.

По данным The Sun, бывшие помощники Меган Маркл работают над проектом, в рамках которого герцогиня Сассекская презентует книгу для детей. "Будучи членом королевской семьи, она должна была поручить эту работу исключительно сотрудникам дворца, которые бы нашли баланс между ее желаниями и пользой для общего дела", - заявил источник газеты. По его словам, Маркл уверена, что ее книга станет бестселлером.

Появилось также предположение, что герцогиня поддерживает связи со своими экс-помощниками в расчете на частичное возвращение в США.

Ранее стало известно, что Марк наняла опытных пиарщиков, которые пытались поправить репутацию музыканта Майкла Джексона и продюсера Харви Вайнштейна, заподозренных в преступлениях сексуального характера. Жена принца Гарри надеется, что специалисты отведут от нее удары общественной критики.