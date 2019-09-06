"Росконтроль" назвал опасную для здоровья копченую курицу

Большая часть образцов не прошла тест

Исследование копченой курицы, продающейся в российских магазинах, разочаровало экспертов "Росконтроля". Лишь пять из шести образцов прошли тест на безопасность.

Для тестов были приобретены готовые куриные окорочка популярных брендов стоимостью от 214 до 500 рублей за килограмм. Это продукция марок "Ясная горка", "Каждый день", "Рублевский", "Коптильный двор", Selgros и "Деревенский завтрак".

По итогам исследований пять образцов не прошли тест на безопасность. В "Ясной горке", "Рублевском", "Деревенском завтраке" и "Коптильном дворе" обнаружен довольно высокий уровень мезофильной микрофлоры.

При этом в продуктах эксперты нашли еще и антибиотики. В окорочках "Ясная горка", "Каждый день" и Selgros - остаточное количество энрофлоксацина, а в "Деревенском завтраке" — доксициклина. Правда, отмечают специалисты, показатели не превышают допустимого уровня.

Во всех образцах исследователи выявили крахмал, растительные волокна, фиксаторы краски, загустители и стабилизаторы. Итог тестов: "Росконтроль" рекомендует россиянам к покупке только продукт бренда "Каждый день".