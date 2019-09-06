ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Росконтроль" назвал опасную для здоровья копченую курицу

12:11
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Большая часть образцов не прошла тест

Исследование копченой курицы, продающейся в российских магазинах, разочаровало экспертов "Росконтроля". Лишь пять из шести образцов прошли тест на безопасность.
Росконтроль назвал опасные марки сметаны

Для тестов были приобретены готовые куриные окорочка популярных брендов стоимостью от 214 до 500 рублей за килограмм. Это продукция марок "Ясная горка", "Каждый день", "Рублевский", "Коптильный двор", Selgros и "Деревенский завтрак".

По итогам исследований пять образцов не прошли тест на безопасность. В "Ясной горке", "Рублевском", "Деревенском завтраке" и "Коптильном дворе" обнаружен довольно высокий уровень мезофильной микрофлоры.

При этом в продуктах эксперты нашли еще и антибиотики. В окорочках "Ясная горка", "Каждый день" и Selgros - остаточное количество энрофлоксацина, а в "Деревенском завтраке" — доксициклина. Правда, отмечают специалисты, показатели не превышают допустимого уровня.

Во всех образцах исследователи выявили крахмал, растительные волокна, фиксаторы краски, загустители и стабилизаторы. Итог тестов: "Росконтроль" рекомендует россиянам к покупке только продукт бренда "Каждый день".

Читайте также:
Главное сегодня
Копченая курица на тарелке
Копченая курица на тарелке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.