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Установлена взаимосвязь между раком и качеством сна

12:33
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Рекомендуется спать от 7 до 10 часов в сутки

Медики установили, что плохой и непродолжительный сон может способствовать возникновению депрессии, диабета, деменции, проблем с сердцем, половой дисфункции и некоторых видов рака. 
Названы главные факторы развития рака

Как сообщает CNN, врачи проанализировали состояние около четырех тысяч мужчин и женщин. Исследователи заметили, что чем меньше они спали, тем больше проблем со здоровьем у них возникало. Прежде всего это касалось пожилых людей. 

Чтобы избежать серьезных заболеваний, Американская ассоциация сна рекомендует спать от 7 до 10 часов в сутки. Ложиться и вставать желательно в одно и то же время, причем соблюдать режим надо даже в выходные дни. Кроме того, специалисты советуют не употреблять напитки с кофеином после трех часов дня и воздерживаться от курения. 

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