Установлена взаимосвязь между раком и качеством сна

Рекомендуется спать от 7 до 10 часов в сутки

Медики установили, что плохой и непродолжительный сон может способствовать возникновению депрессии, диабета, деменции, проблем с сердцем, половой дисфункции и некоторых видов рака.

Как сообщает CNN, врачи проанализировали состояние около четырех тысяч мужчин и женщин. Исследователи заметили, что чем меньше они спали, тем больше проблем со здоровьем у них возникало. Прежде всего это касалось пожилых людей.

Чтобы избежать серьезных заболеваний, Американская ассоциация сна рекомендует спать от 7 до 10 часов в сутки. Ложиться и вставать желательно в одно и то же время, причем соблюдать режим надо даже в выходные дни. Кроме того, специалисты советуют не употреблять напитки с кофеином после трех часов дня и воздерживаться от курения.