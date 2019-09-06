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В Москве создан онлайн реестр детских прививок

12:24
  • пятница
  • 06 сентября 2019

В столице привиты более 65% детей

Онлайн-реестр детских прививок создан в Москве, сообщили в пресс-службе Общественной палаты столицы. Теперь все данные о профилактических прививках детей будут поступать в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему.

"Система содержит базу данных из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в Российской Федерации. Так, теперь можно увидеть, что в Москве своевременно вакцинированы более 65% детей. Родители 9% детей (около 174 тыс. человек) полностью или частично отказались от вакцинации без объективных оснований - медицинский отвод у них отсутствует", - говорится в сообщении.

Как рассказала руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве Елена Андреева, в мегаполисе высоки риски заболеваний из-за большого скопления людей. Отказ от прививок грозит возвращением болезней, о которых жители города уже могли забыть.

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