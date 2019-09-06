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Дрожащую Меркель усадили во время прослушивания гимна в Китае

13:01
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Журналисты обеспокоились здоровьем канцлера Германии

Ангела Меркель сидя прослушала гимны Германии и Китая. Канцлер ФРГ находится с визитом в Пекине. Китайская сторона проявила заботу о здоровье немецкого политика, приготовив стулья на официальной церемонии – тогда как обычно лидеры стоят во время исполнении гимнов.
Самочувствие вынудило Меркель слушать гимн сидя (видео)

Ангелу Меркель принимал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Государственный гимн Германии политики слушали сидя, а когда заиграл китайский, Ли Кэцян встал. Эта ситуация заставила журналистов вновь вспомнить о проблемах со здоровьем, преследующих в последнее время канцлера ФРГ. Хотя на церемонии в Китае канцлерин выглядела бодрой – и, кажется, обошлось без дрожи.

Несмотря на то, что Ангела Меркель заявляет, что прекрасно себя чувствует, состояние ее здоровья вызывает опасения. 18 июня, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель побледнела и задрожала во время фотографирования. Приступ повторился во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня. А на переговорах с премьером Дании в июле политики сидели во время исполнения гимнов, напоминают "Известия".

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