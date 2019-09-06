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Эллу Памфилову несколько раз ударили электрошокером

12:33
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Напавший на главу ЦИК скрылся

Следователи возбудили уголовное дело после разбойного нападения на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России.

Как указали в ведомстве, на злоумышленнике была маска, а в дом он попал через окно. "Неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", - сообщили в полиции. Сейчас на месте инцидента находится следственная группа, подробности выясняются.

Как позже пояснили в аппарате ЦИК, Элла Памфилова в пятницу принимает участие в международной конференции в Москве, она чувствует себя хорошо.

Источник "Интерфакса" утверждает, что основная версия нападения на дом Памфиловой – ограбление. Расследование преступления взято на контроль руководством МВД России.

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