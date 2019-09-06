Появились подробности ночного нападения на Памфилову

Председатель ЦИК дала достойный отпор грабителю

Основной версией нападения на дом Эллы Памфиловой считается ограбление, сообщают источники в правоохранительных органах. Глава Центризбиркома смогла прогнать злоумышленника, но получила несколько ударов электрошокером.

По данным источника "Интерфакса", мужчина пробрался на террасу дома через окно. В свою очередь Life сообщает, что нападение на Памфилову произошло, когда она спустилась со второго этажа своего дома, чтобы выпустить кота.

Телеграм-канал 112 утверждает, что Элла Памфилова дала достойный отпор грабителю. Она якобы метнула в него стул и несколько раз ударила. Только после этого нападавший сбежал. После инцидента глава ЦИК вызвала полицию. Подтверждения этой информации нет.

По данным источника ТАСС, из дома Памфиловой ничего не похищено. Преступник действовал по наводке и, вероятно, не знал, кто является хозяином дома.

Сейчас Элла Памфилова чувствует себя хорошо. В пятницу она приняла участие в международной конференции в Москве. В пресс-службе ЦИК отказались комментировать информацию о нападении на председателя комиссии. Тем не менее, подход Памфиловой к прессе отменен.

Ранее МВД сообщило, что неизвестный проник в дом Эллы Памфиловой минувшей ночью. Злоумышленник несколько раз ударил председателя Центризбиркома электрошокером, после чего скрылся. Уголовное дело по факту случившегося возбуждено по статье "Разбой".