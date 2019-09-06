Энистон рассказала о переменах в жизни после свидания за деньги

Она чувствует себя чудесно

50-летняя актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей красоты и призналась, что ее раздражают разговоры о возрасте.

"В пятьдесят я впервые задумалась о цифре. И поняла, что не знаю, что в ней такого, потому что я не чувствую никаких перемен. Ничего не прекращается. Физически я чувствую себя чудесно", - заявила Энистон в интервью журналу InStyle.

По словам актрисы, ей не нравятся замечания о том, что она хорошо выглядит для своего возраста. Людям следует быть осторожнее в этих вопросах, считает звезда сериала "Друзья".

Дженнифер Энистон призналась, что ее возраст выдают только седые волосы. Ей приходится краситься каждый месяц. "Я не хочу седых волос", - объявила актриса.

Бывшая жена Брэда Питта рассказала, что для поддержания молодости она регулярно увлажняет кожу, пользуется специальными устройствами для массажа лица и ежедневно выпивает стакан сока с сельдереем.

Недавно стало известно, что Дженнифер Энистон заплатила 750 тысяч долларов за встречу с бизнесменом. Свидание организовало одно брачное агентство. По слухам, актриса и предприниматель уже успели тесно сблизиться, однако афишировать свои отношения пока не планируют.

Питт и Энистон состояли в браке с 2000 по 2005 год. После этого звезда "Бойцовского клуба" женился на Джоли, а Энистон отдала свое сердце актеру Джастину Теру. Энистон и Теру прожили вместе три года, после чего объявили о расставании.