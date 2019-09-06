ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Энистон рассказала о переменах в жизни после свидания за деньги

13:11
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Она чувствует себя чудесно

50-летняя актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей красоты и призналась, что ее раздражают разговоры о возрасте. 
Названо место тайных встреч Питта и Энистон

"В пятьдесят я впервые задумалась о цифре. И поняла, что не знаю, что в ней такого, потому что я не чувствую никаких перемен. Ничего не прекращается. Физически я чувствую себя чудесно", - заявила Энистон в интервью журналу InStyle.

По словам актрисы, ей не нравятся замечания о том, что она хорошо выглядит для своего возраста. Людям следует быть осторожнее в этих вопросах, считает звезда сериала "Друзья". 

Дженнифер Энистон призналась, что ее возраст выдают только седые волосы. Ей приходится краситься каждый месяц. "Я не хочу седых волос", - объявила актриса. 

Бывшая жена Брэда Питта рассказала, что для поддержания молодости она регулярно увлажняет кожу, пользуется специальными устройствами для массажа лица и ежедневно выпивает стакан сока с сельдереем. 

Недавно стало известно, что Дженнифер Энистон заплатила 750 тысяч долларов за встречу с бизнесменом. Свидание организовало одно брачное агентство. По слухам, актриса и предприниматель уже успели тесно сблизиться, однако афишировать свои отношения пока не планируют. 

Питт и Энистон состояли в браке с 2000 по 2005 год. После этого звезда "Бойцовского клуба" женился на Джоли, а Энистон отдала свое сердце актеру Джастину Теру. Энистон и Теру прожили вместе три года, после чего объявили о расставании. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.