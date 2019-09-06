ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: столица готова к проведению выборов в Мосгордуму

14:49
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Впервые в городе будет проведен эксперимент по электронному голосованию

В ближайшее воскресенье в Москве пройдут выборы депутатов городского парламента. Столица готова к этому важному политическому событию. Об этом в пятницу заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на международной конференции, посвященной цифровизации избирательных процессов. Для Москвы это действительно актуально.

Глобальная цифровизация меняет и избирательный процесс. Голосование в один клик становится реальностью. Пилотной площадкой, как и положено по статусу, станет Москва. Уже в это воскресенье, передает "ТВ Центр".

Эксперимент пока нельзя назвать масштабным. Электронное голосование пройдет лишь в трех столичных избирательных округах: первом, десятом и тридцатом. И охватит около 500 тысяч москвичей. Главный вопрос, который волнует избирателей - не нарушит ли машина таинство волеизъявления. На этапе внедрения системы были проведены многочисленные тесты. Разработчики специально приглашали всех желающих попробовать взломать систему. 

Электронное голосование уже проводилось в ряде европейских стран. В Москве планируют учесть ошибки предшественников и опираются на собственный опыт внедрения цифровых технологий.

"В Москве накоплен огромный опыт работы с информационными технологиями. По версии комиссии из ООН, Москва является номером один среди городов, оказывающих электронные государственные услуги. Система умного города Москвы охватывает все отрасли, уже невозможно представить себе работу городских структур и жизнедеятельность города без информационных технологий", - рассказал Собянин.

Альтернатива всегда есть. Привычный бумажный бюллетень пока никто не отменял. Однако, как показывает количество желающих проголосовать в интернете, москвичи готовы к технологичным экспериментам.

Павел Прокопенко, Александр Савин, Александр Козликин, "ТВ Центр".

Новости по теме
Голосование
Голосование
Конференция "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение"
Конференция "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение"
Сергей Собянин выступает на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение"
Сергей Собянин выступает на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение"
Сергей Собянин во время выступления на международной научно-практическая конференции "Цифровизация избирательных процессов
Сергей Собянин во время выступления на международной научно-практическая конференции "Цифровизация избирательных процессов
Проверка системы электронного голосования
Проверка системы электронного голосования
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.