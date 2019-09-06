Собянин: столица готова к проведению выборов в Мосгордуму

Впервые в городе будет проведен эксперимент по электронному голосованию

В ближайшее воскресенье в Москве пройдут выборы депутатов городского парламента. Столица готова к этому важному политическому событию. Об этом в пятницу заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на международной конференции, посвященной цифровизации избирательных процессов. Для Москвы это действительно актуально.

Глобальная цифровизация меняет и избирательный процесс. Голосование в один клик становится реальностью. Пилотной площадкой, как и положено по статусу, станет Москва. Уже в это воскресенье, передает "ТВ Центр".

Эксперимент пока нельзя назвать масштабным. Электронное голосование пройдет лишь в трех столичных избирательных округах: первом, десятом и тридцатом. И охватит около 500 тысяч москвичей. Главный вопрос, который волнует избирателей - не нарушит ли машина таинство волеизъявления. На этапе внедрения системы были проведены многочисленные тесты. Разработчики специально приглашали всех желающих попробовать взломать систему.

Электронное голосование уже проводилось в ряде европейских стран. В Москве планируют учесть ошибки предшественников и опираются на собственный опыт внедрения цифровых технологий.

"В Москве накоплен огромный опыт работы с информационными технологиями. По версии комиссии из ООН, Москва является номером один среди городов, оказывающих электронные государственные услуги. Система умного города Москвы охватывает все отрасли, уже невозможно представить себе работу городских структур и жизнедеятельность города без информационных технологий", - рассказал Собянин.

Альтернатива всегда есть. Привычный бумажный бюллетень пока никто не отменял. Однако, как показывает количество желающих проголосовать в интернете, москвичи готовы к технологичным экспериментам.

Павел Прокопенко, Александр Савин, Александр Козликин, "ТВ Центр".