ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Продолжаюстя поиски трех рабочих под завалами здания в Подмосковье

15:02
  • пятница
  • 06 сентября 2019

В Сергиевом Посаде на месте обрушения бывшего детского лагеря работают 45 единиц техники

Трое рабочих остаются под завалами бывшего детского лагеря в Подмосковье. Спасатели сейчас продолжают их искать. На месте обрушения работают более 150 человек, с помощью спецтехники - а её на месте ЧП свыше 40 единиц - они разбирают перекрытия. На месте ЧП работают кинологи.  Ситуация осложняется тем, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения, передает "ТВ Центр".

Напомним, накануне в посёлке Новая Шурма, недалеко от Сергиева Посада, при разборке обрушилось крыло старой пятиэтажки, предназначенной под снос. Следственный комитет по Московской области проводит доследственную проверку по факту аварии.

Главное сегодня
Спасатели МЧС на месте обрушения здания
Спасатели МЧС на месте обрушения здания
Спасатели МЧС на месте обрушения здания
Спасатели МЧС на месте обрушения здания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.