Продолжаюстя поиски трех рабочих под завалами здания в Подмосковье

В Сергиевом Посаде на месте обрушения бывшего детского лагеря работают 45 единиц техники

Трое рабочих остаются под завалами бывшего детского лагеря в Подмосковье. Спасатели сейчас продолжают их искать. На месте обрушения работают более 150 человек, с помощью спецтехники - а её на месте ЧП свыше 40 единиц - они разбирают перекрытия. На месте ЧП работают кинологи. Ситуация осложняется тем, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения, передает "ТВ Центр".

Напомним, накануне в посёлке Новая Шурма, недалеко от Сергиева Посада, при разборке обрушилось крыло старой пятиэтажки, предназначенной под снос. Следственный комитет по Московской области проводит доследственную проверку по факту аварии.