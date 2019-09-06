"Болгарская целительница" обокрала жительницу Лобни

Ей грозит крупный тюремный срок

В Лобне задержали пенсионерку, которая похитила у местной жительницы 140 тысяч рублей, ювелирные украшения и 3 яйца. Дама выбрала жертву на улице, представилась болгарской гадалкой - видимо, с намёком на Вангу - и начала запугивать: мол, дочь скоро погибнет, если не снять "порчу", передает "ТВ Центр".

Для ритуала очищения потребовались сбережения и драгоценности, а ещё куриные яйца. Всё это гадалка завернула в платок, произнесла над ним заклинания и строго велела не открывать в течение года.

Но женщина условия снятия порчи не выполнила, открыла платок сразу и, конечно, не обнаружила там своих вещей. Теперь ведунье грозит до 10 лет лишения свободы. Впрочем, как выяснилось, для неё это уже не в первый раз.