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Более 5 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа

15:33
  • пятница
  • 06 сентября 2019

В этом году используется новая вакцина

Более пяти тысяч жителей Москвы сделали прививку от гриппа за первый день вакцинации, которая стартовала в среду в городе. Эти показатели немного выше, чем год назад.  

Медики отмечают, что очень важно сделать прививку именно до начала эпидемии. Кстати, в этом году впервые используется новая вакцина. Она защищает сразу от четырёх штаммов гриппа.

В Москве бесплатно привиться можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Их в городе 65. Большинство открыты у станций метро. Адреса можно узнать на сайте столичного Департамента здравоохранения.

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Бесплатная вакцинация от гриппа
Бесплатная вакцинация от гриппа
Бесплатная вакцинация от гриппа
Бесплатная вакцинация от гриппа
Бесплатная вакцинация от гриппа
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