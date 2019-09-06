Более 5 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа

В этом году используется новая вакцина

Более пяти тысяч жителей Москвы сделали прививку от гриппа за первый день вакцинации, которая стартовала в среду в городе. Эти показатели немного выше, чем год назад.

Медики отмечают, что очень важно сделать прививку именно до начала эпидемии. Кстати, в этом году впервые используется новая вакцина. Она защищает сразу от четырёх штаммов гриппа.

В Москве бесплатно привиться можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Их в городе 65. Большинство открыты у станций метро. Адреса можно узнать на сайте столичного Департамента здравоохранения.