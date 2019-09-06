Куда сходить на День города в Москве

Москвичей и гостей столицы ждет множество мероприятий

День рождения Москвы отмечать будут два дня и с размахом. Яркие шоу и фестивали, выставки и спектакли, а ещё много музыки и, разумеется, фейерверк. В этом году главная тема - юбилей ВДНХ, так что открытие Дня города пройдёт там. Центральной площадкой как всегда станет Тверская вместе с ближайшими улицами. Впрочем, торжества пройдут не только там.

Программа празднования Дня города на Тверской настолько масштабна, что желающим увидеть всё самое интересное придется передвигаться с максимальной скоростью. Симфонические оркестры, имперский русский балет, лучшие уличные театры мира, танцы, паркур, интеллектуальные игры. Тверская превратится в машину времени - от "Рождения легенды" до "Новой эры" ВДНХ. Здесь даже восстановят историческую справедливость. Покажут то, что уже 65 лет никто не видел, передает "ТВ Центр".

В эти выходные ВДНХ возрождает давнюю и зрелищную традицию - выставку животных-рекордсменов. Каждые полчаса заводчики будут выводить на круг почета самых лучших баранов, быков и кроликов. После животноводческого смотра можно пройтись по эко-тропе. Такого здесь и в советские времена не было. Новый прогулочный маршрут расположен на высоте крон двухсотлетних дубов.

Состояние созерцания и масса новых ощущений гарантированы в Сокольниках. На уникальной выставке. Впервые под одной крышей соберутся 100 частных музеев России. Редкие образцы каллиграфии, удивительное собрание минералов, древние маски и куклы. Темы - вплоть до мифологии русской сказки. Только здесь можно будет узнать, чем на самом деле занималась Баба Яга.

Кстати, 80 московских музеев в эти выходные будут работать абсолютно бесплатно. Но и это еще не всё. В день города столица получит необычный подарок. В Москве открывается новый музей.

Музей эмоций - это сеть лабиринтов, каждый из которых ведет в новое интересное пространство. Например, в зал позитивного человеческого удивления. И о какой депрессии после этого может идти речь? Борьба за спокойствие и отличное настроение всех и каждого - главное предназначение этого музея. Здесь об эмоциях расскажут. И покажут, как можно быстро привести себя в равновесие.

В Лужниках устраивают большой спортивный праздник. Для всей семьи. В знаменитом спорткомплексе готовят 60 площадок. Для взрослых - турнир по мини-футболу, стритбол и воркаут. Для детей - мастер-классы и игры. Для всех без исключения - финал Кубка мира по стрельбе из лука и выступление сборной России по фигурному катанию.

Еще одну возможность увидеть всех и сразу предлагает сад Эрмитаж. Он зовёт на "Театральный марш". Самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом - это возможность за один день увидеть игру любимых актеров из десятка прославленных трупп. Театр на Таганке, "Школа современной пьесы", театр имени Пушкина. И всё это на свежем воздухе.

Яркую программу обещают еще в 30 столичных парках. Звезды словно соревнуются между собой, собираясь выступить практически во всех районах. В Измайлове - Диана Арбенина и Ольга Кормухина. В Митине - Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков. На Поклонной горе - Анита Цой . На Ходынском поле - Александр Буйнов.

Самым ярким подарком, несомненно, станет праздничный фейерверк. Более 70 тысяч залпов - с 33 площадок. Как признание в любви - к лучшему городу земли.

Ольга Стрельцова, Юрий Тимошин, Александр Шкарбанов, Александр Званцев, "ТВ Центр".