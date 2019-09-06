В ГКБ №13 применяют новые методики при лечении переломов у пожилых людей

Врачи проводят операции максимально оперативно

Хирурги 13-ой московской больницы большинство операций пожилым людям при переломах теперь проводят в первые двое суток. Так удаётся не допустить осложнений, неизбежных при травмах в этом возрасте. А ещё в клинике применяют новые методики, которые позволяют максимально сократить процесс восстановления.

Пенсионерке Миле Левиной 92 года и она считает, что во всем виноват остеопороз. Это заболевание есть у многих пожилых людей, именно из-за него кости становятся хрупкими и мгновенно ломаются даже при легких ушибах.

В городскую больницу №13 Мила Давыдовна поступила с диагнозом перелом шейки правого тазобедренного сустава. Уже на следующий день она была на операционном столе. Сейчас, спустя неделю после операции, пенсионерка учится ходить заново.

Мила Давыдовна всю жизнь проработала врачом. О своей травме знала все. "Я, конечно, страшно боялась, что буду орать от боли, ничего подобного - меня обезболили, и я очень даже спокойно перенесла операцию", - рассказала она.

Чтобы не допускать осложнений и ухудшения состояния, пожилых пациентов с переломом шейки бедра в ГКБ №13 оперируют в первые 48 часов после поступления в клинику.

"Количество проведенных операций, проведенных в первые 48 часов, увеличилось с 48 процентов в 2018 году - до 86 процентов к 2019 году. Это очень важно, потому что ранняя оперативная активность приводит к уменьшению осложнений в этом возрасте", - пояснил главный врач ГКБ №13 Сергей Аракелов.

Сегодня новые технологии способны восстанавливать двигательные функции после травмы с помощью эндопротезирования. В ходе операции сустав заменяют современным керамическим протезом.

Даже в свои 92 года Мила Давыдовна сможет ходить самостоятельно. Благодаря эффективным методам восстановления большинство пациентов ГКБ №13 возвращаются к обычной жизни.

Юлия Стёпина, Наталья Епифанова, "ТВ Центр", Москва.