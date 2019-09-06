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Меган Маркл оставила сына и сбежала к Серене Уильямс

13:35
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Отъезд герцогини Сассекской стал неожиданностью для всех

Отъезд Меган Маркл в Нью-Йорк стал неожиданностью для всех. Герцогиня Сассекская оставила принца Гарри с малышом Арчи и отправилась на финал Открытого чемпионата США по теннису – болеть за свою лучшую подругу Серену Уильямс.
Меган Маркл уличили в непозволительных связях

Как сообщает "ОК Magazine", Маркл вылетела в США утром 6 сентября коммерческим рейсом. Герцогиню сопровождали только сотрудники ее личной службы безопасности. Таким образом, отмечает издание, стала понятна причина, по которой Сассексы решили пропустить встречу с Елизаветой II в шотландском замке Балморал.

ТВЦ.ru писал о том, что королева Великобритании была очень расстроена, когда принц Гарри и Меган Маркл отказались навестить ее в летней резиденции. Сассексы передали монарху, что их сын Арчи якобы слишком мал для такой поездки. Эксперты отметили, что это довольно странный предлог – учитывая, что мальчик уже летал с родителями на Ибицу.

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Меган Маркл оставила сына и сбежала к Серене Уильямс
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