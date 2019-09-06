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"Переживу и это": Памфилова прокомментировала нападение на себя

13:25
  • пятница
  • 06 сентября 2019

Глава ЦИК говорит, что у нее все хорошо

Элла Памфилова кратко рассказала о своем самочувствии после пережитого нападения. Журналисты поймали главу ЦИК на выходе с конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 
Появились подробности ночного нападения на Памфилову

"Нормально. Все хорошо. Переживу и это", - на ходу бросила Памфилова. Слова главы ЦИК приводят "Известия".

В Центризбиркоме заявили, что Элла Памфилова пока не готова давать развернутые комментарии в связи со случившимся. Из-за этого ее подход к прессе был отменен.

Ранее МВД сообщило, что неизвестный проник в дом Эллы Памфиловой минувшей ночью. Злоумышленник несколько раз ударил председателя Центризбиркома электрошокером, после чего скрылся. Уголовное дело по факту случившегося возбуждено по статье "Разбой".

Основной версией считается ограбление. При этом, по предварительным данным, налетчик не знал имени владельца дома. СМИ сообщают, что глава ЦИК смогла дать отпор преступнику, швырнув в него стул и несколько раз ударив.

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