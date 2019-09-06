Стало известно о тайных переговорах Заворотнюк

Она ищет подходящие условиях для исповеди

48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, которая пропала из информационного поля на фоне слухов о смертельном заболевании, готовится дать сенсационное интервью.

Концертный директор актрисы Стас Христов сообщил, что Заворотнюк намерена выбрать один из центральных телеканалов, чтобы рассказать всю правду о своем самочувствии. Соответствующие переговоры ведутся, но, разумеется, в условиях секретности.

"Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют. Но пока что я не собираюсь это комментировать. Настя выбирает, где будут более лояльные условия, и мы обязательно пообщаемся", - цитирует Христова Nation News.

Ранее звезда сериала "Моя прекрасная няня" сообщила, что она взяла паузу в карьере. Информацию о раке она не прокомментировала. Коллеги Заворотнюк задумались было о сборе средств на лечение, однако ее родные отказались от какой-либо помощи.

По слухам, проблемы со здоровьем у Заворотнюк начались после того, как она сделала ЭКО. В 2018 году у них с мужем Петром Чернышевым родилась дочь Мила.